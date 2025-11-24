تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "خرائط الطقس تشير إلى اقتراب منخفض جوي من الجهة الغربية للبلاد ابتداءً من ساعات مساء وليل اليوم الاثنين"، متوقعا أن "يكون تأثير هذا المنخفض محدودا ، وذلك نتيجةً لضعف التبريد في الطبقات العليا، مما يقلّل من كفاءة الحمل الحراري نتيجة غياب الفوارق الحرارية المناسبة وابتعاد محور المنخفض الجوي الرئيس".واضاف "تندفع السحب تدريجيا نحو أجواء البلاد من جهة غرب البلاد ابتداء من ساعات مساء وليل اليوم الاثنين، ليكون الطقس يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا، مع تناقص واضح في كثافة السحب كلما اتجهنا نحو المناطق الجنوبية".وذكر ان "فرص هطول الامطار تبدأ بعد منتصف نهار يوم الثلاثاء على مناطق ولاسيّما أقسامها الغربية، فيما تتوسع حالات الهطول يوم الأربعاء لتشمل مناطق من شمال بالإضافة إلى ، وذلك بشكل متفرق مع فرص ضعيفة لهطول خفيف غرب العاصمة وشمال وغرب مدينتي وكربلاء يوم الأربعاء المقبل".وبين ان "الهطولات تكون غالبا على شكل زخات خفيفة إلى معتدلة أحياناً، مع احتمال حدوث البرق والرعد بشكل محدود"، موضحا انه "خلال فترة تأثير الحالة الجوية، وابتداءً من اليوم الاثنين ولغاية مساء الأربعاء، ستكون الرياح متقلبة الاتجاه ويميل أغلبها إلى السكون، مع تحوّلها أحيانا إلى جنوبية شرقية".واكد ان "يوم الخميس المقبل ستتحول الرياح إلى شمالية غربية، مما يعزز الإحساس بالبرودة خلال ساعات الصباح والليل، ولاسيما في المناطق المفتوحة والصحراوية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة".