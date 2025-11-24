التعليم تمدد التقديم إلى استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

– محلي

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن تمديد التقديم إلى استمارة المركزي لطلبة الدور الثالث.



وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد التقديم إلى استمارة المركزي لطلبة الدور الثالث إلى يوم غد الثلاثاء".وأضافت ان "استمارة التقديم إلى القبول المركزي (القناة العامة والمتميزين وذوي الشهداء) لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث للسنة الدراسية 2025/2024 للفروع العلمي والأدبي والفنون يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ( https://dirasat.mohesr.gov.iq ) إلى غاية غد الثلاثاء الموافق 2025/11/25".