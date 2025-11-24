في ذي قار.. اعتقال شبكة لتجارة المخدرات وضبط 20 ألف حبة

أعلنت مديرية مخدرات ، مساء الاثنين، عن اعتقال شبكة لتجارة وضبط 20 ألف حبة .

وجاء في بيان للمديرية، "تمكنت مديرية مخدرات من القبض على شبكة كانت تقوم بتوزيع وبيع المواد المخدرة في المحافظة وتمت عملية القبض استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة".

وأضاف البيان "تم نصب كمين محكم لاحد افراد الشبكة والقبض عليه وضبط أكثر من 20 ألف حبة بحوزته".

وأشار الى أنه "بعد اجراء التحقيق معه اعترف بوجود شخص يعمل ضمن هذه الشبكة وبعد استحصال الموافقات الاصولية تم القبض عليه واحالته الى القضاء".