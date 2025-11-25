الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط الامطار في المناطق الشمالية والغربية من البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا مع وجود غيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وترتفع قليلا في ".واضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليقل في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس السبت سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".