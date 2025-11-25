الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547977-638996453264632927.jpg
الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية
محليات
2025-11-25 | 00:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
665 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الثلاثاء، تساقطًا للامطار وتسجيل حرارة تصل الى 6 مئوية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط الامطار في المناطق الشمالية والغربية من البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا مع وجود غيوم في
المنطقة الشمالية
، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وترتفع قليلا في
المنطقة الجنوبية
".
واضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليقل في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس السبت سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وبينت ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الاربعاء ستكون في
البصرة
وذي قار 29 وفي
بغداد
25 وفي
اربيل
22 والسليمانية 21 ودهوك 20"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى ستكون في البصرة وذي قار والمثنى 12 وفي بغداد واربيل ونينوى 8 وفي
دهوك
7 والسليمانية 6".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
01:12 | 2025-10-31
ليل بارد في هذه المحافظة.. الحرارة 9 مئوية
00:34 | 2025-11-01
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
طقس
العراق
هيئة الانواء الجوية
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
السومرية
المثنى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
38.92%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
30.8%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
16.6%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
13.68%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
اخترنا لك
تحذيرات من احتكار بيض المائدة.. دعوات بإعادة فتح الاستيراد
02:51 | 2025-11-25
بغداد تبدأ صباحها بهواء سيء يضعها بالمرتبة السابعة عالميًا بالتلوث
00:52 | 2025-11-25
3.4 ملايين طلب للحصول على أراضي ووحدات سكنية في بغداد
00:49 | 2025-11-25
تفاصيل القروض السكنية.. تصل الى 100 مليون دينار
00:39 | 2025-11-25
إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية.. تفاصيل
14:01 | 2025-11-24
اطلاق الدفعة الـ40 من مبادرة الريادة والتميز
13:02 | 2025-11-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.