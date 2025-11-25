الصفحة الرئيسية
تفاصيل القروض السكنية.. تصل الى 100 مليون دينار
محليات
2025-11-25 | 00:39
327 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلن
المصرف العقاري
، اليوم الثلاثاء ، عن تفاصيل آلية التقديم على القروض السكنية الجديدة، مؤكداً أن العملية ستكون إلكترونية بالكامل عبر بوابة “أور” الحكومية، وبخطوات مبسّطة تهدف إلى إيصال الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وقال مسؤول إعلام
المصرف العقاري
رياض خلف حسين في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "المصرف اعتمد إجراءات “مرنة وواضحة” لضمان انسيابية التقديم"، مشيراً إلى أن "سقف القرض يصل إلى 100 مليون دينار، ويُمنح بحسب قيمة العقار التي تحددها لجان التقدير، على أن لا تقل مساحة العقار عن 100
متر مربع
".
وأضاف حسين أن "تمويل القروض يعتمد بشكل أساسي على الأموال المستردة من المقترضين السابقين، وهو ما يحدد عدد الدفعات التي يمكن إطلاقها في كل دورة تقديم"، مبيناً أن "فتح رابط التقديم مرتبط بوصول التخصيصات المالية من البنك المركزي".
وأوضح أن "النظام الإلكتروني سيُغلق تلقائياً عند اكتمال العدد المطابق لحجم التمويل المتاح، ما يستدعي من المواطنين الإسراع في التسجيل، لاسيما مع الضغط المرتقب على القروض السكنية".
كما أكد مدير الفرع الرئيسي للمصرف العقاري حيدر الشجيري للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية
نيوز أن "القروض تشمل جميع المواطنين، باستثناء من سبق له الاستفادة هو أو زوجته"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الحالية ميسّرة للغاية، سواء لمن يمتلك وحدة سكنية أو الراغبين بشراء
وحدات
ضمن المجمعات السكنية".
وحذّر الشجيري "من التعامل مع أي جهة غير رسمية تدّعي الوساطة أو تقديم المساعدة"، مشدداً على أن "المصرف العقاري هو الجهة الوحيدة المخوّلة باستلام وإدارة الطلبات عبر المنصة الحكومية، وأن أي مكتب أو شخص يدّعي خلاف ذلك “يعمل خارج الأطر القانونية".
وبيّن الشجيري أن "القروض خارج المجمعات السكنية تُعد مدعومة ومن دون فائدة، باستثناء عمولة إدارية مقطوعة بنسبة 5% تُستوفى لمرة واحدة عند منح القرض. وتبلغ مدة السداد 20 عاماً، بقسط شهري ثابت يقدر بـ 438 ألف دينار".
كما أوضح أن "مبلغ العمولة البالغ 10 ملايين دينار يُقسّم إلى خمسة ملايين عمولة إدارية، والمبلغ المتبقي يستخدم لتأمين حياة المقترض، بحيث لا تترتب أي التزامات مالية على ورثته في حال وفاته"، لافتا الى ان "طلبات التقديم غير المقبولة يمكن إعادة تقديمها في
يوم آخر
، نظراً لكون التقديم يجري على شكل دفعات إلكترونية تُفتح دورياً بحسب التمويل المتاح".
وحدد المصرف العقاري الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 موعداً لفتح منصة التقديم، مؤكداً أن "جميع التعليمات سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي وصفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي".
ودعا المواطنين إلى "التأكد من صحة البيانات أثناء إدخالها في استمارة الطلب، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب، لاسيما مع الضغط الكبير المتوقع"، لافتا إلى ان "رابط التقديم سيُعاد فتحه بشكل دوري، بما يمنح فرصة متجددة للراغبين بالحصول على القرض".
فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار بحق المتجاوزين على حصص الأنهر
03:09 | 2025-09-14
مسودة قانون لتخفيض غرامة "تقسيم المنازل" من 5 ملايين دينار الى نصف مليون فقط
01:53 | 2025-11-06
مصرف حكومي يُعيد إطلاق سلفة الكردت كارد بحد أقصى 15 مليون دينار
03:59 | 2025-11-24
مدير محطة وقود في نينوى بقبضة النزاهة بعد اختلاسه أكثر من 330 مليون دينار
03:48 | 2025-11-03
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
38.92%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
30.8%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
16.6%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
13.68%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
تحذيرات من احتكار بيض المائدة.. دعوات بإعادة فتح الاستيراد
02:51 | 2025-11-25
بغداد تبدأ صباحها بهواء سيء يضعها بالمرتبة السابعة عالميًا بالتلوث
00:52 | 2025-11-25
3.4 ملايين طلب للحصول على أراضي ووحدات سكنية في بغداد
00:49 | 2025-11-25
الموجة القطبية تبدأ.. امطار وحرارة تصل الى 6 مئوية
00:22 | 2025-11-25
إطلاق دليل الجامعات والكليات الأهلية.. تفاصيل
14:01 | 2025-11-24
اطلاق الدفعة الـ40 من مبادرة الريادة والتميز
13:02 | 2025-11-24
