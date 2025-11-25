تفاصيل القروض السكنية.. تصل الى 100 مليون دينار

وقال مسؤول إعلام رياض خلف حسين في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المصرف اعتمد إجراءات “مرنة وواضحة” لضمان انسيابية التقديم"، مشيراً إلى أن "سقف القرض يصل إلى 100 مليون دينار، ويُمنح بحسب قيمة العقار التي تحددها لجان التقدير، على أن لا تقل مساحة العقار عن 100 ".وأضاف حسين أن "تمويل القروض يعتمد بشكل أساسي على الأموال المستردة من المقترضين السابقين، وهو ما يحدد عدد الدفعات التي يمكن إطلاقها في كل دورة تقديم"، مبيناً أن "فتح رابط التقديم مرتبط بوصول التخصيصات المالية من البنك المركزي".وأوضح أن "النظام الإلكتروني سيُغلق تلقائياً عند اكتمال العدد المطابق لحجم التمويل المتاح، ما يستدعي من المواطنين الإسراع في التسجيل، لاسيما مع الضغط المرتقب على القروض السكنية".كما أكد مدير الفرع الرئيسي للمصرف العقاري حيدر الشجيري للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز أن "القروض تشمل جميع المواطنين، باستثناء من سبق له الاستفادة هو أو زوجته"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الحالية ميسّرة للغاية، سواء لمن يمتلك وحدة سكنية أو الراغبين بشراء ضمن المجمعات السكنية".وحذّر الشجيري "من التعامل مع أي جهة غير رسمية تدّعي الوساطة أو تقديم المساعدة"، مشدداً على أن "المصرف العقاري هو الجهة الوحيدة المخوّلة باستلام وإدارة الطلبات عبر المنصة الحكومية، وأن أي مكتب أو شخص يدّعي خلاف ذلك “يعمل خارج الأطر القانونية".وبيّن الشجيري أن "القروض خارج المجمعات السكنية تُعد مدعومة ومن دون فائدة، باستثناء عمولة إدارية مقطوعة بنسبة 5% تُستوفى لمرة واحدة عند منح القرض. وتبلغ مدة السداد 20 عاماً، بقسط شهري ثابت يقدر بـ 438 ألف دينار".كما أوضح أن "مبلغ العمولة البالغ 10 ملايين دينار يُقسّم إلى خمسة ملايين عمولة إدارية، والمبلغ المتبقي يستخدم لتأمين حياة المقترض، بحيث لا تترتب أي التزامات مالية على ورثته في حال وفاته"، لافتا الى ان "طلبات التقديم غير المقبولة يمكن إعادة تقديمها في ، نظراً لكون التقديم يجري على شكل دفعات إلكترونية تُفتح دورياً بحسب التمويل المتاح".وحدد المصرف العقاري الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 موعداً لفتح منصة التقديم، مؤكداً أن "جميع التعليمات سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي وصفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي".ودعا المواطنين إلى "التأكد من صحة البيانات أثناء إدخالها في استمارة الطلب، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب، لاسيما مع الضغط الكبير المتوقع"، لافتا إلى ان "رابط التقديم سيُعاد فتحه بشكل دوري، بما يمنح فرصة متجددة للراغبين بالحصول على القرض".