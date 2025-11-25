3.4 ملايين طلب للحصول على أراضي ووحدات سكنية في بغداد

وقال مدير بلديات في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "العاصمة تعاني من نقص في الأراضي اللازمة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، بمن في ذلك الموظفون والمتقاعدون وذوو الاحتياجات الخاصة ومشمولو الحماية الاجتماعية، إلى جانب المواطنين الراغبين بالحصول على سكنية".وأضاف أن "عدد الطلبات الكبير يتطلب تنسيقا مستمرا مع والإسكان والبلديات العامة لضمان شمول جميع المستحقين ضمن الوحدات السكنية المخصصة للدولة، سواء من خلال مشاريع المدن السكنية الجديدة أو مشروع الأراضي المخدومة بأسلوب المطور العقاري في الأطراف".وأشار القريشي إلى أن "وزارة الإعمار بادرت بتخصيص 8 آلاف قطعة أرض مخدومة في منطقة النهروان لتوزيعها بين الفئات المستحقة، إلا أن هذا العدد لا يغطي سوى نسبة قليلة من الطلبات، ما يستدعي إدارة حكيمة واتخاذ إجراءات إضافية لتلبية هذه الاحتياجات"، لافتا الى ان "لجنة مشكلة في تعمل حاليا على إعادة فرز أراضي الأطراف لتطويرها وتوزيعها بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين".وأكد أن "المديرية تنسق مع للمحافظات لتخفيف غرامات البناء المفروضة على المواطنين الذين تجاوزوا على أملاك الدولة"، مشددا على أن "الغرامات يجب أن تتفاوت بين مناطق المركز والأطراف، وفي بغداد مقارنة بالمحافظات الأخرى".واوضح أن "الهيئة رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن تحديد قيمة الغرامات وآليات تحصيلها، سواء نقدا أو بالتقسيط، إلا أنه لم يتم البت بها حتى الآن".