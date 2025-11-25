بغداد تبدأ صباحها بهواء سيء يضعها بالمرتبة السابعة عالميًا بالتلوث

نيوز-محليات



بدأت العاصمة صباحها بتلوث واسع النطاق في الهواء، غطا ازقة وشوارع مناطق والعرصات والمناطق المجاورة وسط وجنوب العاصمة بغداد.



وانتشرت الابخرة الملوثة والدخان في الشوارع والازقة بشكل ملحوظ ويحجب الرؤية لمسافات معينة، فيما انتشرت رائحة الكبريت بشكل واسع.



ووفقا لمؤشر التلوث، حلت العاصمة بالمرتبة السابعة عالميا الان بمستوى التلوث، وبلغ مستواه 192 درجة، ما يعادل 4 اضعاف المعدل المسموح به.