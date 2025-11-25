Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحذيرات من احتكار بيض المائدة.. دعوات بإعادة فتح الاستيراد

محليات

2025-11-25 | 02:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذيرات من احتكار بيض المائدة.. دعوات بإعادة فتح الاستيراد
168 شوهد

السومرية نيوز – محلي
تشهد أسواق المواد الغذائية في العراق، منذ عدة أشهر، أزمة في أسعار بيض المائدة، وسط اتهامات لعدد من الشركات باحتكار القلة والسيطرة على العرض والطلب، مستغلة قراراً حكومياً بمنع الاستيراد تحت عنوان حماية المنتج الوطني.

هذا القرار، الذي كان يفترض أن يدعم الإنتاج المحلي، تحوّل – بحسب مختصين – إلى نافذة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب المستهلك، في ظل غياب الرقابة وضعف ضمانات المنافسة العادلة.
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار
تجار اكدوا لـ السومرية نيوز أن "سعر كارتون البيض في أسواق الجملة وصل إلى 70 ألف دينار، وهو رقم قياسي قياساً بمعدلاته الطبيعية، حيث تشير المعطيات إلى أن هذا الارتفاع لا يعود إلى كلف الإنتاج، إذ تؤكد البيانات أن تكلفة إنتاج الكارتون الواحد لا تتجاوز 40 ألف دينار، ما يشير إلى وجود هامش ربح كبير نتج عن غياب المنافسة بعد منع الاستيراد".
تجار ومواطنون أعربوا عن استيائهم "من موجة الارتفاع"، مؤكدين أن "أسعار البيض لم تعد تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر، وأن الأزمة باتت تُثقل كاهل ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على البيض كمادة أساسية في غذائهم اليومي".
فجوة إنتاجية خطيرة… وقرار بلا دراسة
وبيّنت إحصائيات رسمية، حصلت عليها السومرية نيوز، أن "الحاجة السنوية لسوق الاستهلاك العراقي تبلغ 10 مليارات بيضة، وذلك وفق كتاب وزارة الصحة المرقم 104205 في 22/10/2024".
في المقابل، تظهر بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أن "الإنتاج الوطني الفعلي لا يتجاوز 6 مليارات بيضة سنوياً".
هذه الأرقام تكشف وجود فجوة كبيرة في تلبية الطلب المحلي، تصل إلى 4 مليارات بيضة، وهي فجوة كان يفترض تغطيتها عبر الاستيراد المنظم. لكن قرار المنع، بحسب مختصين، فاقم الأزمة ومنح المنتجين المحليين "سلطة مطلقة" في التسعير دون رادع أو بديل منافس.
احتكار يتحكم بالسوق
خبراء اقتصاد يرون أن "سوق البيض أصبح خاضعاً لما يشبه اتفاقات السيطرة بين عدد محدود من الشركات الكبرى، التي تمتلك الحصة الأكبر من الحظائر ومشاريع الدواجن، ما جعلها قادرة على التحكم بالكميات المعروضة وفرض الأسعار دون وجود خط موازٍ يكسر الاحتكار".
ويؤكد مراقبون أن "غياب الرقابة الحكومية، وعدم مراقبة حركة الأسواق، وترك القرار بيد المتحكمين، أسفر عن أزمة سعرية انعكست مباشرة على المستهلك".
مطالبات بإعادة النظر بقرار المنع
مصادر حكومية أكدت لـ السومرية نيوز أن "ملف أسعار البيض مطروح حالياً على طاولة البحث داخل مجلس الوزراء، وسط دعوات لإعادة دراسة قرار منع الاستيراد، خاصة في ظل العجز الواضح بالإنتاج المحلي".
ويطالب مختصون الجهة المسؤولة عن تأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية، بـ"التدخل العاجل لإعادة التوازن إلى السوق عبر فتح الاستيراد بشكل سريع ومنظم، وهو ما اعتبروه الحل الوحيد لكسر الاحتكار وضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك".
الأزمة مستمرة… والمواطن يدفع الثمن
وفي وقت لم تُعلن الحكومة حتى الآن عن إجراءات عملية لمعالجة الأزمة، يبقى المواطن العراقي هو المتضرر الأكبر من ارتفاع الأسعار، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب البدائل.
ويؤكد اقتصاديون أن "استمرار الوضع الحالي يعني بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، وربما قابلة للزيادة، ما لم يتم فتح باب الاستيراد وإعادة ضبط السوق وفق آليات عادلة وشفافة".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
Play
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Play
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
Play
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Play
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
Play
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
Play
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
من الأخير
Play
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
Play
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Play
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
Play
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Play
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
Play
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
Play
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21

اخترنا لك
‌البيئة بشأن دخان اليوم في بغداد: ظاهرة طبيعية
06:48 | 2025-11-25
بالوثيقة.. المفوضية تصادق رسمياً على استبعاد مهند الخزرجي بعد ثبوت تاسيسه لواء وهمياً
06:35 | 2025-11-25
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
15 هزة تضرب العراق
05:52 | 2025-11-25
النزاهة تعلن نتائج التحقيق باختفاء مبالغ من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة
05:32 | 2025-11-25
القضاء يصدر توجيها يخص العفو العام
05:20 | 2025-11-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.