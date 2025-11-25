"آسياسيل" تمثل العراق في مؤتمر الدوحة للجوال

وبحسب بيان للشركة، أنها ستمثل من خلال وفد رفيع المستوى في مؤتمر MWC 25 Doha والذي يعقد يومي 25 و26 تشرين الثاني 2025 في مدينة .ويتم من خلال هذا المؤتمر بحث وتوقيع اتفاقیات لتطوير مجالات والجيل الخامس "5G" بالتعاون مع .وتأتي هذه المشاركة مع رؤية آسياسيل لقيادة قطاع الاتصالات في العراق وتوفير أحدث الإمكانيات الرقمية للعراق، بحسب البيان.