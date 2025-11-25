الصفحة الرئيسية
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
القضاء يصدر توجيها يخص العفو العام
محليات
2025-11-25 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
209 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
اصدر
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الثلاثاء، توجيها يخص
العفو
العام.
وقال
مجلس القضاء الأعلى
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئاسة
محكمة استئناف بغداد
الرصافة
نظمت اجتماعاً، حضره رئيس الاستئناف القاضي
عماد الجابري
، وقضاة محاكم الجنح والأحداث في المنطقة الاستئنافية، لمناقشة واقع العمل القضائي"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها قضايا الإقامة غير المشروعة، كما تطرق السادة الحضور إلى الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنح وآلية نشرها في الصحف المحلية، وتنفيذ أوامر القبض وحجز الأموال بحق المتهمين الهاربين، والقضايا الخاصة بالتجاوز على المال العام، وضرورة الإسراع في إصدار قرارات الإبعاد بحق المخالفين سعياً للحد من اكتظاظ السجون والمواقف".
وأكد رئيس الاستئناف على "ضرورة إرفاق التحقيقات الإدارية اللازمة وحضور الممثلين القانونيين للجهات المتضررة أثناء المرافعات"، موجها "بمتابعة القضايا المشمولة بقانون
العفو
رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالتعديل الثاني لسنة 2025 وقوانين العفو الأخرى، مع ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل باعتبارها أحد الشروط القانونية للشمول بأحكام العفو".
وشدد على "أهمية تنظيم وترتيب الأضابير الجزائية عند إرسالها إلى الهيئة الجزائية، بهدف الحد من حالات إحالة الدعاوى بين محاكم الجنح، لاسيما القضايا المهيأة للحسم، بما يسهم في منع التأخير وإنجاز الملفات ضمن السقوف الزمنية المحددة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السيد الصدر يصدر توجيها يخص صلاة الجمعة القادمة
05:53 | 2025-10-31
السوداني يصدر توجيها يخص المؤسسات المالية والمصرفية
14:52 | 2025-10-26
وزير الداخلية يصدر توجيها يخص الرتب الصغيرة من الضباط ومنتسبي العقود
12:53 | 2025-10-12
وزير الداخلية يصدر توجيها يخص تنظيم الأسلحة
14:45 | 2025-09-15
