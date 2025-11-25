القضاء يصدر توجيها يخص العفو العام

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئاسة نظمت اجتماعاً، حضره رئيس الاستئناف القاضي ، وقضاة محاكم الجنح والأحداث في المنطقة الاستئنافية، لمناقشة واقع العمل القضائي"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها قضايا الإقامة غير المشروعة، كما تطرق السادة الحضور إلى الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنح وآلية نشرها في الصحف المحلية، وتنفيذ أوامر القبض وحجز الأموال بحق المتهمين الهاربين، والقضايا الخاصة بالتجاوز على المال العام، وضرورة الإسراع في إصدار قرارات الإبعاد بحق المخالفين سعياً للحد من اكتظاظ السجون والمواقف".وأكد رئيس الاستئناف على "ضرورة إرفاق التحقيقات الإدارية اللازمة وحضور الممثلين القانونيين للجهات المتضررة أثناء المرافعات"، موجها "بمتابعة القضايا المشمولة بقانون رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالتعديل الثاني لسنة 2025 وقوانين العفو الأخرى، مع ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل باعتبارها أحد الشروط القانونية للشمول بأحكام العفو".وشدد على "أهمية تنظيم وترتيب الأضابير الجزائية عند إرسالها إلى الهيئة الجزائية، بهدف الحد من حالات إحالة الدعاوى بين محاكم الجنح، لاسيما القضايا المهيأة للحسم، بما يسهم في منع التأخير وإنجاز الملفات ضمن السقوف الزمنية المحددة".