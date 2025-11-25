النزاهة تعلن نتائج التحقيق باختفاء مبالغ من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548024-638996637926182261.jpg
النزاهة تعلن نتائج التحقيق باختفاء مبالغ من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة
محليات
2025-11-25 | 05:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
671 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق باختفاء مبالغ من حسابات
صندوق الحماية
الاجتماعيَّة، فيما اشارت الى ان مبالغ الصندوق موجودة بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل منها.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "فريق التقصّي والتحرّي الذي شُكِّل بصورة فوريَّة عقب تداول معلوماتٍ واسعةٍ في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شبهاتٍ حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدَّر بـ تريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات
صندوق الحماية
الاجتماعيَّة، باشر مهامه فورًا وبدقّة عالية، استنادًا إلى أحكام قانون
هيئة النزاهة
والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل، للتحقق من صحّة المعلومات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن الصلاحيات المخوّلة للهيئة".
وأضافت ان "الفريق نفذ أعمال تدقيق وتحقيق موسعة شملت مراجعة مفصّلة للوثائق والمخاطبات والإجراءات الماليَّة والإدارية المتبادلة بين
وزارة المالية
ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومصرف
الرافدين
وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ للتحقق من سلامة حركة الحساب وعدم تسجيل أي عمليات سحبٍ أو تحويلٍ أو مناقلةٍ خلال المدة محل البحث"، مشيرة الى ان "النتائج أظهرت بشكلٍ قاطـعٍ وواضـحٍ أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل، وهو مودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى
هيئة الحماية
الاجتماعيَّـة/
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعيَّة".
وذكرت ان "تحرّيات الفريق اثبتت أنَّ أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءاتٍ رقابيَّةٍ محكمةٍ تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات المحققة لحساب وزارة العمل، التزامًا بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعيَّة"، لافتة الى ان "جميع إجراءات الفحص والتحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها نُفِّذَت تحت إشرافٍ مباشرٍ من الجهات القضائيَّة المختصة وبما يتفق مع الأصول القانونيَّة".
واشادت "بالدور الوطني المسؤول الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابيَّة وتعزيز الشفافية"، داعية "إلى تحرّي الدقّة وتجنّب التهويل أو تداول معلوماتٍ غير مكتملةٍ أو مضلّلة، لاسيما في القضايا ذات الحساسية الماليَّة والاقتصادية، لما لذلك من أثرٍ مباشر على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وعلى استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني".
وأكدت الهيئة ان "صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة والمحكمة يُمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسات الرقابية والقضائية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة ويُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النزاهة: فرقنا تتقصى وتدقق المعلومات الخاصة بسحب مبالغ من صندوق الرعاية الاجتماعيَّة
04:06 | 2025-11-24
المالية ترد على تصريح وزير العمل: مبالغ حساب الحماية الاجتماعية لم تسحب وإنما تم تجميدها
04:34 | 2025-11-23
القضاء يباشر بالتحقيق في فقدان مبالغ مخصصة للحماية الاجتماعية
09:51 | 2025-11-24
العمل بشأن "اختفاء" مبالغ صندوق الرعاية: "يعاد تدويرها" لدى المالية.. ولا تؤثر على رواتب الاعانة
04:16 | 2025-11-23
هيئة
النزاهة
الاقتصاد الوطني
مصرف الرافدين
السومرية نيوز
وزارة المالية
صندوق الحماية
هيئة النزاهة
هيئة الحماية
وزارة العمل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
35.68%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
30.44%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
18.75%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
15.13%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
اخترنا لك
البيئة بشأن دخان اليوم في بغداد: ظاهرة طبيعية
06:48 | 2025-11-25
بالوثيقة.. المفوضية تصادق رسمياً على استبعاد مهند الخزرجي بعد ثبوت تاسيسه لواء وهمياً
06:35 | 2025-11-25
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
15 هزة تضرب العراق
05:52 | 2025-11-25
القضاء يصدر توجيها يخص العفو العام
05:20 | 2025-11-25
تحديات تواجه الحكومة الجديدة قبل تشكيلها
05:00 | 2025-11-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.