15 هزة تضرب العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "خريطة الخاصة بالزلازل للفترة من 18 لغاية 25 تشرين الثاني 2025، أظهرت تسجيل 21 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 1.1 الى 4.6 درجة على مقياس ريختر".ووفقا للمخطط ادناه فان 15 هزة وقعت داخل العراق.