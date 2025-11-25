اشادة دولية: العراق يساير أهداف التنمية للأمم المتحدة

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة GuarantCo شينماي نارلكار، "يسعدنا إتمام هذه الصفقة مع المصرف العراقي والدخول إلى السوق العراقي، بطريقة مدروسة وذات أثر تنموي واضح"، مبينا أن "الصفقة تجسّد نهجنا الاستراتيجي في تكرار نماذج التعاون الناجحة مع شركائنا الموثوقين، للدخول إلى أسواق جديدة تشهد حاجة ملحّة إلى تمويل البنية التحتية، وتتوافق هذه الخطوة تماماً مع توجهنا نحو تحويل الأسواق في الاقتصادات النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مجموعة PIDG حتى العام 2030".من جانبه قال المصرف، إنه "سيعمل بموجب وGuarantCo على مواءمة سياسات الحوكمة لدى البنك والمتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والتنوّع والشمول لتتوافق مع المعايير الدولية".وأوضح، أن "هذا الضمان الذي يغطي محفظة القروض الحالية إلى دعم المصرف من توسيع نطاق الإقراض لعملائه العاملين في قطاعات متعددة ذات تركيز مناخي وتنموي، بما في ذلك قطاعات الإسكان (المباني الخضراء/ الحاصلة على شهادة EDG والصناعة والزراعة".من جانبه، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، ان "هذا التعاون مع شركة GuarantCo يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدراتنا التمويلية وتمكيننا من دعم قطاعات حيوية تسهم في تنويع الاقتصاد العراقي"، لافتا الى ان "الضمان المقدم سيتيح للمصرف زيادة حجم الإقراض الموجّه للمشاريع الإنتاجية والمستدامة، بما في ذلك الإسكان الأخضر، والصناعة، والزراعة، وهي مجالات تشكل ركيزة أساسية في مسيرة ".وأضاف أبو دهيم، "نؤمن في المصرف الأهلي العراقي بأنّ الشراكات الفاعلة بين المؤسسات المالية المحلية والجهات الدولية الموثوقة قادرة على إحداث أثر ملموس في دعم التحول الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص العمل، بما ينسجم مع رؤية نحو مستقبل أكثر استقراراً واستدامة."وثمن أبو دهيم "دعم الدائم والمتواصل للمصرف الأهلي العراقي"، مبيناً أن "هذا الدعم قد أسهم في نمو وازدهار القطاع المالي في العراق وهيأ بيئة مواتية لإقامة وعقد شراكات نوعية مع مؤسسات تمويلية دولية عريقة".