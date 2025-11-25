اشادة دولية: العراق يساير أهداف التنمية للأمم المتحدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شباب امرأة
من
12:20 PM
الى
01:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548033-638996673061367040.jpeg
اشادة دولية: العراق يساير أهداف التنمية للأمم المتحدة
محليات
2025-11-25 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
38 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أعلنت شركة GuarantCo التابعة لمجموعة التنمية الخاصة بالبنية التحتية (PIDG)، عن إنجاز أول صفقة لها في السوق العراقي، مؤكدة أن
العراق
يعد سوقاً موثوقاً ومن الاقتصادات النامية وينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مجموعة PIDG حتى العام 2030.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة GuarantCo شينماي نارلكار، "يسعدنا إتمام هذه الصفقة مع المصرف
الأهلي
العراقي والدخول إلى السوق العراقي، بطريقة مدروسة وذات أثر تنموي واضح"، مبينا أن "الصفقة تجسّد نهجنا الاستراتيجي في تكرار نماذج التعاون الناجحة مع شركائنا الموثوقين، للدخول إلى أسواق جديدة تشهد حاجة ملحّة إلى تمويل البنية التحتية، وتتوافق هذه الخطوة تماماً مع توجهنا نحو تحويل الأسواق في الاقتصادات النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مجموعة PIDG حتى العام 2030".
من جانبه قال المصرف، إنه "سيعمل بموجب
الصفقة الجديدة
وGuarantCo على مواءمة سياسات الحوكمة لدى البنك والمتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والتنوّع والشمول لتتوافق مع المعايير الدولية".
وأوضح، أن "هذا الضمان الذي يغطي محفظة القروض الحالية إلى دعم المصرف من توسيع نطاق الإقراض لعملائه العاملين في قطاعات متعددة ذات تركيز مناخي وتنموي، بما في ذلك قطاعات الإسكان (المباني الخضراء/ الحاصلة على شهادة EDG والصناعة والزراعة".
من جانبه، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، ان "هذا التعاون مع شركة GuarantCo يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدراتنا التمويلية وتمكيننا من دعم قطاعات حيوية تسهم في تنويع الاقتصاد العراقي"، لافتا الى ان "الضمان المقدم سيتيح للمصرف زيادة حجم الإقراض الموجّه للمشاريع الإنتاجية والمستدامة، بما في ذلك الإسكان الأخضر، والصناعة، والزراعة، وهي مجالات تشكل ركيزة أساسية في مسيرة
التنمية الوطنية
".
وأضاف أبو دهيم، "نؤمن في المصرف الأهلي العراقي بأنّ الشراكات الفاعلة بين المؤسسات المالية المحلية والجهات الدولية الموثوقة قادرة على إحداث أثر ملموس في دعم التحول الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص العمل، بما ينسجم مع رؤية
العراق
نحو مستقبل أكثر استقراراً واستدامة."
وثمن أبو دهيم "دعم
البنك المركزي العراقي
الدائم والمتواصل للمصرف الأهلي العراقي"، مبيناً أن "هذا الدعم قد أسهم في نمو وازدهار القطاع المالي في العراق وهيأ بيئة مواتية لإقامة وعقد شراكات نوعية مع مؤسسات تمويلية دولية عريقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إسرائيل تهاجم المحكمة الدولية من بوابة الأمم المتحدة: قرارات مخزية
13:13 | 2025-10-22
بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
08:09 | 2025-09-23
ترامب يكشف تفاصيل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
12:11 | 2025-09-21
السوداني يؤكد للأمم المتحدة ضرورة تجنيب المنطقة الحروب والأزمات
08:46 | 2025-09-13
اشادة
العراق
البنك المركزي العراقي
التنمية الوطنية
مجموعة التنمية
الصفقة الجديدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الخضراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
38.28%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
27.32%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
17.92%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.47%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
من الأخير
نسخة سنية من الإطار الشيعي - من الأخير م٢ - حلقة ٩٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
Live Talk
تحسين بيئة الشارع - Live Talk - الحلقة ١٦٦ | 2025
10:30 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
اخترنا لك
بعد التلوث بهواء بغداد.. تحذير من البيئة
08:18 | 2025-11-25
الدخان وروائح الكبريت يخنقان بغداد.. مرضى الجهاز التنفسي على خط الدفاع الأخير وهذه طرق الوقاية
07:45 | 2025-11-25
البيئة بشأن دخان اليوم في بغداد: ظاهرة طبيعية
06:48 | 2025-11-25
بالوثيقة.. المفوضية تصادق رسمياً على استبعاد مهند الخزرجي بعد ثبوت تاسيسه لواء وهمياً
06:35 | 2025-11-25
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
15 هزة تضرب العراق
05:52 | 2025-11-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.