بالوثيقة.. المفوضية تصادق رسمياً على استبعاد مهند الخزرجي بعد ثبوت تاسيسه لواء وهمياً

وجاء في وثيقة لمجلس المفوضية ووردت لـ ، ان " قرر :أولاً : المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق اهلية المرشحين لانتخابات 2025 المشكلة بالامر الوزاري (79) في 16 تموز 2025 بالعدد 234 في 25 تشرين الثاني 2025 المتضمنة :الغاء المصادقة عن المرشح (مهند ) ضمن الحزب السياسي (منظمة بدر) في تسلسل (3) لمخالفته احكام المادة (8/ثالثاً ) من قانون انتخابات ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل التي اشترط توافر شرط (حسن السيرة والسلوك) في المرشح والمادة (37/ثانياً ) من القانون المذكور وقواعد السلوك عن وتكاليف دائرة العمليات والتكنولوجيا المعلومات بحجب الأصوات التي حصل عليها في يوم الاقتراع واصواته ضمن القائمة التي رشح من ضمنها".