‌البيئة بشأن دخان اليوم في بغداد: ظاهرة طبيعية

وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "ارتفاع نسبة التلوث في يعود الى الانبعاثات والدخان بسبب الظروف الجوية وظاهرة الانقلاب وانعكاس الحرارة".وأضاف ان "الغازات والادخنة الناجمة عن المصانع والمعامل وغيرها لا تستطيع اختراق طبقة الجو بسبب ارتفاع الحرارة في الطبقة العليا"، مبينا ان "هذه الظاهرة تحدث في كل عام في مثل هذه الأجواء وحسب تغيرات درجات حرارة".وتابع ان "هذه ظاهرة مؤقتة تنتهي مع تغير الأجواء"، مبينا ان "هناك أنشطة ملوثة غير مسيطر عليها في الأرض، حيث ان واقع مدينة بغداد مكتضة بالسكان فيها ربع سكان مع السيارات والمولدات وأنشطة كثيرة موجودة بشكل دائم ومستمر لكن في الظروف الاعتيادية لا نشعر بها لان يتخفف ويذهب".وبين ان " مستمرة في متابعة المخالفات وهناك فرق متواجدة ترصد المخالفات وتحاسب المخالفين"، موضحا ان "‏مصدر هذه الروائح نتيجة تفاعل مجموعة انبعاثات مختلفة مع الغبار الموجود في الجو يولد رائحة مميزة حيث تسمى هذه الظاهرة بشكل عام الضباب الدخاني، و‏كلما نقترب من منتصف النهار تنخفض هذه الظاهرة".ودعا الى "تجنب التعرض لهذا الضباب وفقا لتوصيات العالمية ‏التي اكدت انه عندما تكون نوعية الهواء في أحد البلدان سيء فضرورة التواجد بالاماكن المغلقة قدر الإمكان وترك المفتوحة للتقليل من العرض على الهواء المباشر".