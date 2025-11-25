Alsumaria Tv
الدخان وروائح الكبريت يخنقان بغداد.. مرضى الجهاز التنفسي على خط الدفاع الأخير وهذه طرق الوقاية

محليات

2025-11-25 | 07:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الدخان وروائح الكبريت يخنقان بغداد.. مرضى الجهاز التنفسي على خط الدفاع الأخير وهذه طرق الوقاية
531 شوهد

مع ساعات الصباح الأولى بدأ المشهد يتضح شيئاً فشيئاً فوق سماء بغداد؛ طبقة رمادية كثيفة تغلف العاصمة وتنتشر معها رائحة تشبه الكبريت. لم يكن الأمر مجرد ضباب عابر، بل تلوث متزايد تتردد شكاوى السكان بشأنه منذ أسابيع، فيما لا تزال الأسباب الحقيقية غامضة.

ويؤكد مختصون في المجال الطبي، ان استنشاق مركبات الكبريت أو الانبعاثات الصناعية يسبب تهيّجاً شديداً للجهاز التنفسي، وقد يؤدي إلى نوبات ربو حادة أو التهاب في المجاري الهوائية.

ولذلك هنالك مجموعة من الخطوات للوقاية من تلوث الأهواء، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من امراض الجهاز التنفسي.

ومن أبرز وأهم طرق الوقاية هو إغلاق النوافذ والأبواب خلال ساعات انتشار الدخان لأن ذلك يمنع دخول الجزيئات الكبريتية والغازات المهيجة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة تنقية الهواء، فضلاً عن تجنب تشغيل المراوح التي تسحب الهواء من الخارج لأنها قد تدخل الهواء الملوث للداخل.

أما طرق الوقاية خارج المنزل، فاهمها ارتداء الكمامات المناسبة؛ لانها تحمي من الجسيمات الدقيقة والروائح الكبريتية مع الانتباه إلى أن الكمامات القماشية غير فعالة في هذه الحالات. بالإضافة إلى تقليل الخروج للأماكن المفتوحة خصوصاً للأطفال، كبار السن، الحوامل، ومرضى الربو، وأيضاً تجنب الرياضة والمشي السريع خارج المنزل أثناء انتشار الروائح.

أما بالنسبة لمرضى الربو، فيفض استخدام بخاخات السيطرة على الربو قبل الخروج مثل موسعات الشعب قصيرة المفعول وفق توصيات الطبيب لان ذلك يساعد على منع نوبات الربو عند التعرض للتلوث.

وتتزايد مستويات التلوث تدريجيا في العاصمة بغداد بينما لاتزال التساؤلات بلا إجابات عن مصدر وأسباب التلوث، خصوصا وان التلوث والدخان المنتشر يتركز في مناطق محددة دون غيرها.

وبينت خارطة رصد التلوث، ان مركز التلوث الأعلى في بغداد يقع قرب المنطقة الدولية في المنطقة الخضراء، حيث ترصد أجهزة تلوث الهواء هناك مستويات عالية جدًا بلغت 1045 درجة، بينما تبلغ 167 درجة فقط غرب بغداد، و174 درجة فقط في مناطق شرق بغداد وشارع فلسطين ومنطقة القناة.

وعلى الجانب الاخر من النهر وفي منطقة الدورة يبلغ التلوث 217 درجة فقط، فيما يبلغ 228 فقط عند فندق الرشيد، ما يظهر ان مصدر التلوث تحديدا في المنطقة الخضراء وفي محيط مستشفى ابن سينا، كما تظهر خارطة التلوث.

ونسبة التلوث البالغة 1045 كبيرة جدا، وتعادل 20 ضعف المعدل المسموح به.

وفي خضم هذا الجدل، أصدرت وزارة البيئة، توضيحاً بشأن الأجواء التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم، مشيرة الى ان الأجواء التي شهدتها العاصمة ظاهرة جوية طبيعية ومؤقتة تسمى بالضباب الدخاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "ارتفاع نسبة التلوث في بغداد يعود الى الانبعاثات والدخان بسبب الظروف الجوية وظاهرة الانقلاب وانعكاس الحرارة".

وأضاف ان "الغازات والادخنة الناجمة عن المصانع والمعامل وغيرها لا تستطيع اختراق طبقة الجو بسبب ارتفاع الحرارة في الطبقة العليا"، مبينا ان "هذه الظاهرة تحدث في كل عام في مثل هذه الأجواء وحسب تغيرات درجات حرارة".

وتابع ان "هذه ظاهرة مؤقتة تنتهي مع تغير الأجواء"، مبينا ان "هناك أنشطة ملوثة غير مسيطر عليها في الأرض، حيث ان واقع مدينة بغداد مكتضة بالسكان فيها ربع سكان العراق مع السيارات والمولدات وأنشطة كثيرة موجودة بشكل دائم ومستمر لكن في الظروف الاعتيادية لا نشعر بها لان يتخفف ويذهب".

وبين ان "وزارة البيئة مستمرة في متابعة المخالفات وهناك فرق متواجدة ترصد المخالفات وتحاسب المخالفين"، موضحا ان "‏مصدر هذه الروائح نتيجة تفاعل مجموعة انبعاثات مختلفة مع الغبار الموجود في الجو يولد رائحة مميزة حيث تسمى هذه الظاهرة بشكل عام الضباب الدخاني، و‏كلما نقترب من منتصف النهار تنخفض هذه الظاهرة".

ودعا الى "تجنب التعرض لهذا الضباب وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ‏التي اكدت انه عندما تكون نوعية الهواء في أحد البلدان سيء فضرورة التواجد بالاماكن المغلقة قدر الإمكان وترك المفتوحة للتقليل من العرض على الهواء المباشر".
بعد التلوث بهواء بغداد.. تحذير من البيئة
08:18 | 2025-11-25
08:18 | 2025-11-25
‌البيئة بشأن دخان اليوم في بغداد: ظاهرة طبيعية
06:48 | 2025-11-25
15 هزة تضرب العراق
05:52 | 2025-11-25
06:35 | 2025-11-25
بالفيديو.. موصلي يوجه رسالة للمسؤولين: مرشح قام بقشط الشارع وتركه بليلة الانتخابات
06:07 | 2025-11-25
15 هزة تضرب العراق
05:52 | 2025-11-25
النزاهة تعلن نتائج التحقيق باختفاء مبالغ من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة
05:32 | 2025-11-25

