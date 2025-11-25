بعد التلوث بهواء بغداد.. تحذير من البيئة

وأكدت الوزارة في بيان، أنها ضاعفت جهودها الرقابية منذ فجر اليوم للحد من تلوث الهواء وانبعاثات الدخان التي تتكرر في العاصمة بين حين واخر.وأوضحت أن الرصد الميداني لفرق الوزارة والتواصل المستمر مع شكاوى المواطنين من خلال قنوات تواصل متعددة وضعتها الوزارة مدار الساعة اضافة إلى بيانات الأقمار الصناعية والتي كشفت عن عدة بؤر حرق في أطراف ومحيطها، من ضمنها الحرائق المسجلة في منطقة معسكر ، حيث وجّهت الوزارة فرقها لاتخاذ الرقابية الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين.وبيّنت الوزارة أنها تواصل تنسيقها مع لضبط المخالفين بأعمال الحرق العشوائي، مشيرة إلى أن حملاتها الأخيرة أسفرت عن إزالة وإيقاف مئات المواقع المخالفة، شملت كور صهر ومعامل الطابوق والأسفلت، إضافة إلى متابعة المولدات ومراقبة استخدام الوقود الرديء".كما أوضحت الوزارة أن الظروف الجوية الحالية، ولا سيما ظاهرة الانعكاس الحراري، ساهمت في احتجاز الملوثات قرب سطح الأرض، مما يزيد من وضوح هذه الظاهرة، مؤكدة أن أي تقصير في ضبط الأنشطة الملوثة سيُفاقم المشكلة بشكل أكبر.ودعت ، كلاً من ، أمانة بغداد، ، ، والجهات المعنية كافة إلى الإسراع في تنفيذ البرامج التي وضعتها الوزارة لتغيير منظومات الحرق في المعامل الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من برامج القروض التي يجري العمل عليها بالتنسيق مع ، بهدف المعالجة الجذرية لهذه المشكلة المتكررة.