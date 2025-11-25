أكثر من 39 ألف حالة ولادة منذ مطلع العام الجاري في ذي قار

وقال مدير عام ، نجم الخالدي، في بيان، إن الإحصاءات تشير إلى تسجيل 19,296 حالة ولادة لذكور، و20,410 حالة ولادة لإناث، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس حجم الخدمات التي تقدمها في مجال رعاية الأم والطفل في عموم المحافظة.وبين الخالدي أن الدائرة تعمل على تطوير أقسام النسائية والتوليد وتوسيع طاقتها الاستيعابية، من خلال فتح مستشفيات تضم صالات ولادة وردهات رقود للأطفال في اقضية المحافظة كافة ورفدها بالكادر الطبي والتمريضي المتخصص، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الحديثة التي تسهم في ضمان سلامة الأمهات والمواليد وتقليل نسب المضاعفات أثناء الولادة.وأضاف إلى أن دائرة صحة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج رعاية الحوامل والولادة الآمنة ومتابعة ما بعد الولادة، مؤكداً استمرار الجهود لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء في مختلف مناطق المحافظة.