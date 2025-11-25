نزاهة البصرة: افتتاح مستشفى الدير كان دعاية انتخابية ولايزال غير مكتمل

وقالت الناهي في بيان ورد لـ ، إنه "المستشفى التي افتُتحت في قضاء الدير قبل الانتخابات الماضية، بحجة إنشائها ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية، لم تُستكمل حتى الآن ولم تُسلَّم رسميًا إلى ".وأوضحت، أن "المشروع استُخدم لأغراض الدعاية الانتخابية لا أكثر، إذ لا تزال المستشفى غير مؤهلة للعمل ولا تقدم أي خدمات طبية، رغم مراسم الافتتاح التي أُقيمت سابقاً".وأكدت أن " ستتابع هذا الملف بدقة، وتدقق في إجراءات التمويل والتنفيذ، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات التي يُستغل فيها احتياج المواطنين لتحقيق مكاسب انتخابية".