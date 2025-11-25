حقوق الإنسان بالبصرة تطلق نداء استغاثة لمرضى الملوثات: أوقفوا نزيف أموالهم

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، أنه "نداء الى مجلس المحافظة ووفق واجبهم القانوني والوطني والأخلاقي، ونحن الآن في عصر التطور العلمي والطبي ولايزال أفراد (المنكوبة) بأعلى مدن التلوث والتغير المناخي".وأشار إلى أن "آلاف المرضى في يضطرون سنويًا لإنفاق مئات الملايين من الدنانير على علاجات الأورام وزراعة الكلى والكبد، نتيجة آثار التلوث، في حين تُجرى هذه العلاجات في دول ذات إمكانات طبية محدودة مثل ولبنان أو دول مماثلة كإيران والهند، إضافة إلى محافظات داخلية مثل ، رغم أن مستواها الاقتصادي لا يتجاوز 25% من إيرادات البصرة الهائلة والانفجارية".وأضاف، أن "معاناة المواطنين تفاقمت إلى حد اضطرار بعضهم لبيع منازلهم من أجل تغطية تكاليف البروتوكولات العلاجية، في وقت تمتلك فيه البصرة موارد مالية كان يمكن أن تُسهم في إنشاء منظومة علاجية متكاملة داخل المحافظة".وطالب مجلسَ المحافظة "باتخاذ خطوات عاجلة لحصر جميع أنواع المعالجات داخل البصرة وتوفير بيئة طبية ملائمة"، معربًا عن خيبة أمله من "تدني نسب الاستجابة الحكومية، والتي لم تتجاوز 10%، ولا سيما في ما يتعلق بملف البيئة وآثاره الصحية".