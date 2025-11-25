بغداد.. الاطاحة بشبكة تستدرج وتبتز الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقيادة شرطة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية وحماية الفتيات من الاستدراج والابتزاز، تمكنت مفارز إجرام من إلقاء القبض على متهم استدرج فتاة إلى محافظة أخرى بعد إيهامها بوعود كاذبة".وتابعت، انه "خلال عملية نوعية نفذها الفريق المختص، نجحت المفارز في كشف شبكة كاملة تعمل على استدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهن بترك عوائلهن بحجج واهية، مستغلين ظروفهن الاجتماعية والنفسية".وأكملت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وفتح تحقيق موسع للوصول إلى بقية أفراد الشبكة".