اعتقال متهمين بحوزتهما مادة مخدرة في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال متهمين بحوزتهما مادة مخدرة في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة مختصة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين في مركز ، بعد تشكيل فريق عمل ونصب كمين خلال ساعات الفجر الأولى، وذلك بناءً على معلومات دقيقة واستحصال الموافقات القضائية".

وأضاف المصدر أن "العملية أسفرت عن ضبط كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة بحوزة المتهمين".