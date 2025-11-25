السيد الصدر يرسل وفدا الى "غرفة التبرعات" في ساحة التحرير

ارسل زعيم ، وفدا الى التبرعات في ساحة التحرير .

ووصل الوفد برئاسة الشيخ الى الغرفة الزجاجية، وتحدث عن تبرع بعربات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت خلال الأيام الماضية، نصب في منطقة الباب الشرقي لبث يوميات عدد من المشاهير بهدف جمع تبرعات لشراء كراسي كهربائية متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.