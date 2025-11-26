الأمم المتحدة تدعم برنامجا لتوزيع وسائل "منع الحمل" على العراقيين

وقالت ممثلة الصندوق في ، هند جلال، إن "الصندوق يعد داعماً أساسياً لتأسيس هذا النظام، الذي يتيح لوزارة تخطيط التوريد والتوزيع المستدام لوسائل منع الحمل الحديثة وضمان توفرها في جميع المرافق الصحية"، بحسب صحيفة الصباحالحكومية.وأضافت، أن "الصندوق يعمل بالتعاون مع ، على تنفيذ برنامج وطني متكامل لتنظيم الأسرة، ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للمباعدة بين الولادات 2021 – 2025، والإستراتيجية الوطنية لصحة الأمهات والأطفال واليافعين 2025 -2030، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين جميع الأسر من الوصول إلى خدمات ومعلومات آمنة ومجانية حول تنظيم الأسرة".وأكدت المسؤولة الأممية، أن "الصندوق عمل على تعزيز قدرات الكوادر الصحية، إذ تم تدريب المئات من مقدمي خدمات الصحة الإنجابية في مختلف المحافظات لضمان جودة الخدمات وتنوع الخيارات المقدمة للمستفيدين، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية من خلال تنفيذ حملات تثقيفية توعوية لتشجيع المباعدة بين الولادات وتعزيز الوعي بأهمية التخطيط الأسري لصحة الأم والطفل واستقرار الأسرة، والاستمرار في دعم خدمات الصحة الإنجابية والوقاية من العنف ضد المرأة في (مركز الأمل)".