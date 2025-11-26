السرعة عامل حاسم.. تفاصيل جديدة عن قرض المصرف العقاري قبيل اطلاقه

ويقول مسؤول إعلام رياض خلف حسين، أن آلية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل عبر بوابة "أور"، مبينا ان سقف القرض الأعلى سيبلغ 100 مليون دينار، ويُمنح وفقاً لقيمة العقار المحددة من قبل لجان التقدير، على ألا تقل المساحة عن 100 .وأكد أن فتح الرابط سيكون مرتبطاً بوصول التخصيصات المالية من البنك المركزي، وبمجرد اكتمال عدد الطلبات المتوافقة مع حجم التمويل سيُغلق النظام تلقائياً، الأمر الذي يفرض على المواطنين الإسراع في التقديم، معتبرا ان "سرعة الإدخال عبر المنصة ستكون عاملاً حاسماً، نظراً لحجم الضغط المتوقع على القروض السكنية".من جانبه، قال مدير الفرع الرئيسي للمصرف العقاري حيدر الشجيري إن "جميع المواطنين مشمولون بالقروض، باستثناء من سبق له الاستفادة هو أو زوجته، والإجراءات الحالية "سهلة وميسرة للغاية"، خاصة لمن يمتلك وحدة سكنية أو يرغب بشراء وحدة ضمن المجمعات السكنية".وحذّر الشجيري من التعامل مع أي جهة غير رسمية تدّعي الوساطة أو المساعدة في التقديم، مؤكداً أن "المصرف العقاري هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة الطلبات عبر المنصة الحكومية، ولا يوجد أي دور لأي مكتب أو شخص خارج التعليمات الرسمية".وكشف عن أن "القروض خارج المجمعات السكنية تُعد قروضاً مدعومة من دون فائدة، مع فرض عمولة إدارية مقطوعة لمرة واحدة بنسبة 5% تُستوفى عند منح القرض"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وتبلغ مدة السداد 20 عاماً، بقسط شهري ثابت يصل إلى 438 ألف دينار. وأوضح أن مبلغ الـ10 ملايين دينار يتوزع إلى خمسة ملايين عمولة إدارية، فيما يذهب المتبقي للتأمين على الحياة، بحيث لا تترتّب أي التزامات على ورثة المقترض في حال وفاته، بحسب الشجيري الذي اكد ان التقديم الذي لا يُقبل في المحاولة الأولى يمكن إعادة تقديمه في ، نظراً لتحديد التقديم على شكل دفعات إلكترونية تُفتح دورياً.وحدد المصرف العقاري حدد الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025 موعداً لفتح منصة التقديم، مؤكداً أن جميع التعليمات سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي وصفحات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى التأكد من صحة البيانات أثناء إدخالها في استمارة الطلب، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب، لاسيما مع الضغط الكبير المتوقع، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.