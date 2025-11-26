سلطة الطيران تعلن انطلاق أولى الرحلات المباشرة بين العراق واليونان

وذكرت السلطة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحركة الجوية وتوسيع خيارات النقل أمام المسافرين"، مشيرة الى ان "رئيس ، أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات واجتماعاتمع السفير اليوناني لدى ألمانوس، والتي أسفرت عن تفعيل هذا التعاون وتسهيل دخول النواقل الوطنية إلى الأجواء العراقية".وأضافت أن "المتابعة الحثيثة من قبل قسم النقل الجوي أسهمت في إطلاق هذا الخط الجديد، الذي من المتوقع أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، ويوفر خدمات نقل جوي أكثر سلاسة للمسافرين، بما يعكس حرص العراق على تطوير قطاع الطيران وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي".