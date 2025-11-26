متنبئ جوي يوضح أسباب تلوث هواء العاصمة ويكشف موعد اختفاء السحب

ورجح في تصريح أن: "انحسار الملوثات خلال ساعات الليل أو فجر يوم غد الخميس مع هبوب رياحٍ شمالية غربية خفيفة السرعة".وأضاف، ان "كتل من السحب المتوسطة والواطئة تتواجد فوق أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية، مع فرص لهطول زخات خفيفة من الأمطار نهاراً في تلك المناطق، فيما تستمر فرص الهطول ليلاً في ومناطق شمال شرق وكركوك".وتابع، ان "انخفاض جودة الهواء في العاصمة ، يعود إلى مجموعة من العوامل الجوية، هي سكون الرياح، الحرق العشوائي للنفايات في أطراف المدينة وبعض المناطق الزراعية، المعامل العشوائية غير المنظمة التي تطلق كميات كبيرة من الجسيمات الدقيقة، وزيادة الكثافة السكانية وأعداد السيارات وانبعاثاتها الضارة".ولليوم الثاني على التوالي تستمر أجواء بغداد تحت تلوث هوائي كبير مع استمرار الضباب الدخاني في الأجواء وانتشار رائحة الكبريت، فيما تحل الان بالمرتبة الأولى عالميًا بالتلوث على جميع مدن العالم.