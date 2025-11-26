السومرية تنشر احصائية الزواج والطلاق لشهر تشرين الأول الماضي

وفي آخر شهرية عن حالات الزواج والطلاق في ، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر تشرين الاول الماضي 34617 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 7470 حالة.جدول مفصل لجميع المحافظات ادناه: