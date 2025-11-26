العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ سوق الشيوخ في محافظة ذي قار

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "افتتاح المديرية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تخفيف الضغط عن مديريات التنفيذ في مركز المحافظة، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم داخل القضاء دون الحاجة إلى مراجعة المواقع الأخرى، مما يسهم في تقليل الجهد والوقت والكلفة على المواطنين".وأوضحت أن "المبنى الجديد صُمِّم وفق نظام الكاونتر الموحد لضمان أعلى درجات الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، إلى جانب تجهيزه بكوادر مؤهلة ونظم إدارية حديثة تواكب متطلبات تطوير العمل التنفيذي، لاسيّما في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، ومتابعة معاملات المواطنين، وتنظيم الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة".وبيّنت أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطويرية مماثلة في عدد من المحافظات، ضمن برنامج شامل لتحسين الأداء المؤسسي وتوسيع انتشار الدوائر العدلية، بما يضمن وصول الخدمات العدلية إلى المواطنين بسهولة ويسر، وبما يعكس التزام الوزارة بتحديث بنيتها التحتية ".