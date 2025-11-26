أمانة بغداد تؤسس مجلساً بلديّاً لحماية المناطق التراثية وتأهيلها

– محليات



أصدرت أمانة ، أمراً إدارياً بتأسيس مجلس بلدي خاص بالمناطق التراثية التي شهدت مؤخراً مشاريع تطوير وتأهيل، في مقدمتها شارعا والرشيد ومبنى بهدف الحفاظ على المنجزات التي تحققت وضمان استدامتها.





وأشار إلى أن الأمانة وضعت خطة لإنشاء مجلس استشاري برئاسة الوكيل البلدي ومدير عام بلدية ، يضم جهات حكومية متعددة تشمل وزارات الكهرباء والاتصالات والداخلية والتعليم العالي، إلى جانب ممثلين عن جمعية التشكيليين العراقيين ونقابة الفنانين، نظراً لأهمية الجانب المعماري والفني في هذه المناطق التراثية.



وأكد أن الهدف الرئيس للمجلس يتمثل في الحفاظ على المنجزات وضمان استدامة المشروع، الذي أصبح يستقطب أعداداً كبيرة من الزائرين، سواء من المواطنين أو من الوفود القادمة من مختلف المحافظات ضمن رحلات منظمة عبر وسائل النقل الجماعي.