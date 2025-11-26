التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء

ويشمل التقديم خريجي الدراسة الإعدادية والمهنية بفروعها وتخصصاتها كافة وخريجي والوقفين والدراسات الإسلامية ومعاهد الحرف والفنون الجميلة من فئات ذوي الشهداء للقبول على وفق التخصص المناظر، بحسب بيان لوزارة.ويستمر التقديم إلكترونياً (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى غاية نهاية الدوام الرسمي الثلاثاء الموافق 2025/12/2 وستتولى المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين، فيما سيتم إدخال درجات الاختبار من الكليات والأقسام المشمولة بالقبول المباشر التي قدم إليها الطالب ضمن الاستمارة الإلكترونية بعد إجراء المقابلة والاختبار.