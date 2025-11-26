إعلان نتائج نقل أبناء أعضاء الهيئات التدريسية

أعلنت ، اليوم الأربعاء، نتائج نقل أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن التعليم الجامعي الحكومي الخاص وقناة الاعتراضات.





وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن " تعلن نتائج نقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن التعليم الجامعي الحكومي الخاص وقناة الاعتراضات للسنة الدراسية 2026/2025، إذ تتضمن نقل (88) طالبا ضمن القناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص و(4) طلاب ضمن قناة الاعتراضات من الكليات والمعاهد المقبولين فيها خارج محافظة سكناهم إلى الدراسة المناظرة في محافظة سكناهم على وفق ضوابط النقل الخاصة بالقناتين".وبحسب البيان، فأنه "بإمكان الطالب معرفة نتيجة عبر بوابتها ( https://dirasat.mohesr.gov.iq ) من خلال الرقم الامتحاني، داعياً الطلبة المقبولين إلى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات".