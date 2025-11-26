بكلفة تتجاوز 374 ملياراً.. السوداني يطلق 4 مشاريع للطرق والجسور في محافظتين

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس اطلق، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لـ(4) مشاريع للطرق والجسور في محافظتي الأشرف وواسط بكلفة كلية (374.8) مليار دينار، وضمن مشاريع للزيارات المليونية ووزارة الاعمار والإسكان، وهي كالاتي:■ مشروع توسعة وتأهيل طريق (كوت- بغداد).■ مشروع انشاء الممر الثاني لطرق (دبوني- جصان).■ مشروع انشاء الممر الثاني لطريق (صويرة - جبلة – طريق المرور السريع).■ مشروع انشاء جسر الكوفة الخامس بين الدولي وغماس/ قضاء الكوفة".