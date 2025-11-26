كما اعتبر المركزي في تعميم نشر اليوم الأربعاء أن هؤلاء المشاهير يشكلون مخاطر جديدة أمام القطاع المصرفي.ووجه المصارف بتصنيف مشاهير مواقع التواصل من العملاء "ذوي المخاطر المرتفعة" نظراً لتعدد مصادر دخلهم وتنوعها، والتأكد من إفصاحهم عن عقود التسويق والإعلانات والحصول على كشوفات مالية.صورة حديثة لعدد المتابعينكذلك طلب من المصارف إلزام المؤثر أو المشهور عند فتح حساب مصرفي بإدراج رابط حسابه على مواقع التواصل وصورة حديثة لعدد المتابعين، ما يثبت عائدية الحساب له، فضلاً عن مراقبة التحويلات المالية ومصادرها.أما السبب فيعود إلى احتمال ارتباط بعض حسابات هؤلاء المشاهير بغسيل أموال وتمويل الإرهاب وغيرها من النشاطات المشبوهة.وغالباً ما يصنف مصرف معين عميلًا عالي المخاطر حين يشكل الأخير احتمالًا أكبر للتورط في أنشطة غير قانونية أو مالية مشبوهة مقارنة بالعملاء العاديين، وفقاً لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما إذا كان العميل يعمل في قطاع عالي المخاطر مثل الكازينوهات، والعملات الرقمية، أو تجارة المعادن الثمينة، وحالياً " ". أو إذا كان يحمل جنسية دولة تخضع لعقوبات دولية أو لديها ضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال.كذلك يصنف أي عميل عالي المخاطر إن رصدت لديه تحويلات مالية ضخمة وغير مبررة.