بعد حرقه.. القوات الأمنية تعيد نصب العلم العراقي في كركوك

وأقدم مجهولون في وقت سابق من اليوم، على حرق جدارية تحمل العراقي في بمحافظة .في السياق، كشف مصدر أمني، عن فتح تحقيق فوري عقب إقدام مجهولين على إحراق لوحات إعلانية تحمل العلم العراقي في مناطق متفرقة من .