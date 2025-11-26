بغداد تحدد مصادر التلوث وتوجه رسالة عاجلة للقوات الأمنية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " ، ترأس اجتماعاً موسعاً طارئاً خُصّص لبحث أزمة تلوث الهواء في العاصمة، بمشاركة رئيس في مجلس المحافظة، وممثلي ، وعدد من مديري الدوائر المعنية".وأكد المحافظ "أهمية الاجتماع في تشخيص الأسباب الجوهرية للتلوث البيئي، وضرورة وضع حلول واقعية وعاجلة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة"، مشيراً إلى أن "العاصمة تواجه تحديات بيئية كبيرة تستوجب تحركاً جماعياً من جميع الجهات ذات العلاقة".وأوضح العطواني أن "من أبرز مصادر التلوث هي مكب النفايات في معسكر ، والطمر الصحي في النهروان، فضلاً عن معامل الطابوق وحرق النفايات داخل الاحياء السكنية"، محمّلاً "الجهات المقصرة كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع البيئية".وشدد المحافظ على "ضرورة قيام القوات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتسببين في التلوث"، داعياً جميع المؤسسات إلى "تحمّل مسؤولياتها".وبين أن "المحافظة ستقدم تقرير مفصل الى رئيس ، بهدف محاسبة المتهاونين وتفعيل الرقابة البيئية بشكل فعّال".