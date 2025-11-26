قرار حكومي بإيقاف الحجز الالكتروني لفحص "السياقة"

وقالت الوزارة، في بيان تابعته ، إن "دائرة العيادات الطبية الشعبية في الوزارة قررت، بعد إكمال متطلبات تفعيل خدمة الدفع الالكتروني (Online) الخاصة بخدمة اللجان الطبية لفحص السياقة في والمحافظات عبر منصة بوابة أور الحكومية، إيقاف الحجز الالكتروني على خدمة اللجان الطبية لفحص السياقة للمدة من 27 / تشرين الثاني / 2025 ولغاية 30 / تشرين الثاني / 2025".وأضافت، أن "ذلك جاء لغرض فحص النظام وتحديث الخدمة"، لافتة الى أن "اللجان الطبية لفحص السياقة في بغداد والمحافظات ستستمر باستقبال المواطنين الذين لديهم حجوزات مسبقة خلال هذه المدة دون أي تغيير".