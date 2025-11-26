مناطق في بغداد تشهد تساقطا للامطار

وقال مراسل ، ان "امطار خفيفة بدأت بالهطول على عدد من مناطق العاصمة ".واضاف ان "هناك توقعات بزيادة غزارة الامطار خلال الساعات المقبلة".يذكر ان توقعت يوم امس ان تشهد عدد من مناطق البلاد مساء اليوم وصباح الغد تساقطا للامطار وخاصة في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.