في جريمة مروعة ببغداد.. قتل طليقته وطفليها وواجه الإعدام ثلاث مرات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت اليوم حكماً بالإعدام ثلاث مرات بحق مجرمٍ أقدم على ارتكاب جريمة مروّعة تمثلت بقتل طليقته وطفليها الاثنين من زوجها السابق، وخطف ابنته من المجني عليها، مستخدماً السلاح وإطلاق النار بشكل مباشر عليهم قبل أن يلوذ بالفرار".وأضافت "بعد الحادث مباشرة باشرت مفارز مكافحة إجرام الكرخ التابعة لشرطة الكرخ بمتابعة تفاصيل الجريمة وجمع المعلومات، وتمكنت عبر الجهد الفني والتحقيقي من تحديد هوية الجاني والوصول إلى مكان اختبائه، حيث ألقي القبض عليه خلال عملية نوعية دقيقة"، موضحة انه "خلال التحقيق اعترف المتهم بصراحة كاملة بتنفيذ الجريمة بدافع الانتقام".وأكد "قيامه بقتل الضحايا رمياً بالرصاص وخطف طفلته ونقلها إلى جهة مجهولة"، موضحة انه "بعد استكمال الأدلة القانونية وإحالة المتهم إلى القضاء، أصدرت المحكمة حكمها العادل والقاضي بالإعدام شنقاً حتى عن ثلاث جرائم قتل ارتكبها بحق الضحايا، وذلك استناداً لأحكام القوانين النافذة وبما ينسجم مع بشاعة الجريمة وحق المجتمع في تحقيق الردع والعدالة".