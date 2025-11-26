توضيح رسمي عن سبب الطيران الحربي جنوبي العراق

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود طيران حربي أجنبي يجوب سماء عدد من المناطق جنوبي البلاد، ونود أن نوضح أن هذه الطائرات تابعة لطيران العراقية من نوع F_16 وغيرها وهي تنفذ تمريناً تعبوياً لبناء القدرات وفحص الجاهزية الكاملة وتقليل الاعتماد على ".وتابعت، انه "يأتي هذا التدريب وفق خطة ممنهجة بناء على موافقة رئاسة أركان الجيش العراقي ينفذه صقور الجو الأبطال، وقد شملت طلعاتهم الجوية خلال اليومين الماضيين مناطق مخصصة للتدريب في الجزء الجنوبي والجنوب الشرقي من وبأوقات مختلفة في الليل والنهار وستجري طلعات أخرى بناء على الخطط المرسومة".ودعت الخلية، وسائل الإعلام والمدونين الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية".