ايقاف تصدير الغاز من حقل كورمور إثر هجوم مسير

وذكربيان مشترك عن الوزارتين، انه "أوقفت حكومة إقليم تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة في الإقليم إثر هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور".واشارت الى انه "تتواصل فرق من وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء حاليًا مع شركة للتحقيق في تداعيات الحادث وإعادة الأمور إلى طبيعتها".