الخزانات الرئيسية احترقت والكهرباء تضررت.. تفاصيل الهجوم المسير على حقل كورمور بالسليمانية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ نسوز، انه "بالساعة 30 :11 من ليل أمس الأربعاء تعرض حقل كورمور في لاستهداف غادر ، مما أدى إلى احتراق احدى الخزانات الرئيسة في هذا الحقل الغازي المهم، دون خسائر بشرية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح العراقيين، وعملاُ ارهابياً خطيراً لعرقلة وتاخير الجهود الساعية لترسيخ الاستقرار الامني والاقتصادي".واضافت ان "هذا الاعتداء له اثار ونتائج سلبية على المنظومة الكهربائية خاصة في محافظتي والسليمانية وضرر بموارد البلاد ومصادر الطاقة".وتابعت، أن "الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات ستنال جزاءها العادل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المتورطين بهذا العمل الغادر والجبان".