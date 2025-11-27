تحديث جديد يخص توزيع قطع أراضي المعلمين

وقال نقيب المعلمين، ، لـ الصحيفة الرسمية، إنَّ "اللجان الفنيَّة أنهتْ مراحل التخصيص في محافظات ، ، ، الأشرف، ، ، ، إضافةً إلى ونينوى وديالى وكركوك"، مبيِّناً أنَّ "الأخيرة ستُعلن نتائج تخصيصها قريباً".وأشار إلى أنَّ "العمل متواصلٌ لتوزيع آلاف قطعةٍ في المثنى خلال مدَّةٍ قريبةٍ"، مؤكّداً أنَّ "جميع الأراضي مخدومةٌ وخاليةٌ من أيِّ إشكالاتٍ قانونيَّة، وبأسعارٍ تصل إلى (15) مليون دينارٍ مع إمكانيَّة الدفع بالتقسيط".وأضاف العيساوي، أنَّ "التسجيل بدأ فعليّاً في كربلاء وواسط، بينما تستمرّ عمليَّة التسجيل في بقيَّة المحافظات عبر الفروع النقابيَّة تمهيداً لإطلاق الدفعات الجديدة قبل نهاية العام الحاليِّ".