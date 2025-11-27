الأمطار تقتحم أجواء العراق الأسبوع المقبل

وأوضحت الهيئة في بيان تابعته ، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً على العموم ويتحول الى غائم جزئي بعد الظهر في بعض أجزاء , ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في وصلاح الدين وكركوك والنجف الأشرف 24، وكربلاء المقدسة23، بابل وواسط والديوانية25، وأربيل 22، ودهوك 21، 20، وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 26".وأضافت الهيئة، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشارت الى أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً على العموم مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض في المنطقة الشمالية".وبينت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد فتكون غائمة مع تساقط زخات مطر فوق منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".