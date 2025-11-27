الكهرباء تعلن فقدان 1200 ميغاواط لسببين



أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، فقدان 1200 ميغاواط من الطاقة، عازية ذلك الى توقف عقود شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية في ، وتوقف حقل غاز كورمور في بعد استهدافه يوم أمس.





وقال المتحدث باسم الوزارة، للوكالة الرسمية، إن "منظومة خسرت 1200 ميغاواط بسبب توقف عقود شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية في ".



وأضاف ان "ذلك جاء نتيجة توقف حقل غاز كورمور".

