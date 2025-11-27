بـ15 خدمة للمراجعين.. التربية تعلن انتقالها الى مرحلة الإدارة الإلكترونية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الوزارة تعلن انتقال العمل الإداري رسميا الى منصتها الرقمية الجديدة، وبواقع (١٥) خدمة إلكترونية قابلة للاستخدام الفوري عبر واجهات مؤمّنة تسمح برفع المستمسكات، وإتمام المعاملات، والدفع الإلكتروني، فضلا عن وجود نظام إشعارات لحظي يُمكّن المستخدم من متابعة معاملته خطوة بخطوة دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر أو الانتظار".وأضافت أن "التطبيق يشكل محطة موحدة لنشر أخبار الوزارة وتعليماتها وتحديثاتها"، داعية الطلبة والمواطنين والهيئات التدريسية إلى "اعتماد هذه المنصة بوصفها القناة الرسمية لإنجاز المعاملات بسهولة وثقة، في خطوة تُعدّ الأوسع نحو ترسيخ التحوّل الذكي داخل المنظومة التربوية، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للأسرة التربوية".وتجدر الاشارة الى ان هناك (٣٥) خدمة إلكترونية جديدة يعمل المختصون على استكمالها وإتاحتها تباعًا، بحسب البيان.