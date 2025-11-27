بـ6 مطالب.. المئات من رجال الأعمال يحتجون أمام البنك المركزي وسط البصرة

وطالب ممثلو الشركات الجهات الرسمية بجملة إجراءات عاجلة، أبرزها:1. صرف مستحقات الشركات بالدولار فوراً وفق العقود الموقّعة.2. تعويض الشركات التي استلمت مستحقاتها بالدينار العراقي قسراً في الفترة الماضية.3. إلغاء التعليمات الأخيرة للبنك المركزي بوصفها غير مستندة إلى قانون نافذ.4. إعادة تفعيل كتب الاستثناء الموقّعة رسمياً وعدم السماح بإلغائها.5. الإسراع في إنجاز معاملات الشركات دون روتين يعطل المشاريع النفطية والخدمية.6. حماية مصالح رجال الأعمال والموظفين الذين تعتمد عوائلهم على استمرار تلك المشاريع.وأكدت الشركات أن "تعطيل صرف الدولار لا يضر القطاع الخاص فحسب، بل يهدد آلاف العوائل العراقية"، مشيرة إلى أن "التخبط في القرارات خلق أزمة اقتصادية حقيقية في ".