إجراءات حكومية جديدة لمنع التلاعب بأسعار بيض المائدة

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هناك متابعة مستمرة لسوق بيض المائدة في ظل الارتفاع الأخير بالأسعار، باعتباره من المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العائلة العراقية يوميًا، ولا سيما مع ازدياد الطلب خلال فصل وبداية العام الدراسي.وتشير الدراسات إلى أن " يستهلك قرابة سبع مليارات بيضة سنويا، وهو ما يعكس أهمية استقرار هذا السوق"، لافتا الى ان " تنسيق مستمر مع في ، والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة، للاعتماد على البيانات الرسمية التي وردت من لجان مختصة في ، وقد حدّدت الوزارة سعر الكارتون بين 60 و65 ألف دينار".وتابع، ان "المتابعة الميدانية أظهرت أن السعر الحالي في الأسواق وصل إلى نحو 70 ألف دينار وأكثر للكارتون مع تزايد مستمر، وهو ارتفاع يرتبط بعدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق، إضافة إلى زيادة الطلب الموسمي في الشتاء ومع بدء العام الدراسي، فضلاً عن تأثير قرار منع الاستيراد الذي أدى إلى تقليص حجم المعروض، في حين كانت أسعار الصيف تتراوح بين 40 و45 ألف دينار للكارتون قبل ارتفاعها إلى مستوياتها الحالية".وأضاف، ان "هذا الاختلال إجراءات واقعية، أبرزها النظر في فتح الاستيراد وفق ضوابط محددة، بما يشمل فرض رسوم جمركية تضمن عدم الإضرار بالمنتج المحلي، وتحديد الكميات المستوردة وفق حاجة السوق الفعلية لمنع الإغراق وإعادة التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اعتماد معايير جودة وفحص دقيقة لضمان سلامة المنتج وضبط حركة تداوله، مع التواصل المستمر مع الوزارة القطاعية المنظمة بشأن أي ممارسة احتكارية تُشير إليها تقاريرهم لغرض التدخل الفوري".