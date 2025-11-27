الصحة تطلق تحديث الاستمارة الإلكترونية لخريجي الكليات التقنية الصحية

ـ محلي



أطلقت ، اليوم الخميس، تحديث الاستمارة الإلكترونية الخاصة بخريجي الكليات التقنية الصحية والطبية من خريجي العام الدراسي 2023– 2024.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأقسام المشمولة في التحديث هي تقنيات البصريات وتقنيات صناعة الأسنان".



أنقر هنا للوصول إلى رابط التقديم



