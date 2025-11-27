وزير التربية يوافق على تمديد مدة التقديم للدوام بالانتساب لعشرة أيام

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير وافق على تمديد مدة التقديم للدوام بالانتساب لعشرة ايام، بدءا من يوم الاثنين الموافق 12/1 ولغاية 2025/12/10.